Vita di coppia – Incredibile: un sondaggio rivela che tradire aiuterebbe a costruire relazioni stabili: ma sono necessari almeno 10 partner

Quanti partner sessuali sono necessari prima di avere una relazione stabile? E’ un quesito al quale ha provato a dare una risposta ‘Incontri-ExtraConiugali.com’ (il sito definito il più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato), che ha posto la domanda a mille uomini e mille donne iscritti al portale. Ebbene – parliamo sempre degli iscritti al portale, dunque ‘portati’ a certe cose! – il 63% degli uomini ed il 58% delle donne hanno risposto “dai 10 ai 14 amanti”. Tradire aiuterebbe a costruire relazioni stabili: secondo uno studio americano sarebbero necessari in media 10 partner sessuali per considerare una relazione di coppia stabile Il risultato è molto simile a quello osservato in uno studio (www.ifstudies.org/blog/counterintuitive-trends-in-the-link-between-premarital-sex-and-marital-stability) condotto dal professor Nicholas H. Wolfinge dell’Università dello Utah, negli Stati Uniti, secondo il quale sono necessari in media 10 partner sessuali per considerare una relazione di coppia stabile. “Per giungere a questa conclusione, il professore americano ha sviluppato un calcolo che dimostra che le persone che hanno avuto meno di 10 partner sessuali non durano più di 5 anni”, spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Tradire aiuterebbe a costruire relazioni stabili: un numero più elevato di esperienze sessuali porta ad una maggiore comprensione di sé e dei propri bisogni, contribuendo così a stabilire relazioni più solide ed appaganti “Tradire può effettivamente contribuire a costruire relazioni più stabili”, aggiunge ancora Fantini, riferendosi sia allo studio condotto dall’Università dello Utah che al sondaggio interno al portale, che sfida le convenzioni tradizionali sulle relazioni e offre una prospettiva nuova sul modo in cui le persone affrontano la monogamia e l’intimità. Il nuovo sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com il 2 maggio 2024 su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne dai 24 ai 65 anni, con un margine di errore del 2,19% a un livello di fiducia del 95%, conferma dunque questa sorprendente correlazione tra tradimento e relazioni stabili. Secondo gli esperti del sito, un numero più elevato di esperienze sessuali porta ad una maggiore comprensione di sé e dei propri bisogni, contribuendo così a stabilire relazioni più solide ed appaganti. Tradire aiuterebbe a costruire relazioni stabili il fondatore del sito: “Questo studio conferma che l’apertura e l’esplorazione possono effettivamente rafforzare i legami emotivi” “Abbiamo sempre creduto nell’importanza di esplorare la propria sessualità. Questo studio conferma che l’apertura e l’esplorazione possono effettivamente rafforzare i legami emotivi. Un uomo o una donna che hanno avuto meno di 10 partner sessuali sono invece emotivamente meno stabili”, conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Certo è che l’infedeltà è uno dei segreti della longevità delle coppie, un modo per aprire una parentesi quando c’è una diminuzione del desiderio nei confronti o da parte del coniuge. Max