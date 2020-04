Coronavirus, mascherine ai bambini, ecco perché è pericoloso

Con i casi di coronavirus che continuano ad aumentare in tutto il mondo, molti genitori preoccupati hanno iniziato a mettere mascherine sui loro neonati e bambini piccoli mentre sono in giro. Ma gli esperti hanno avvertito che questa pratica “potrebbe rivelarsi mortale” e stanno spingendo i genitori contro di essa.

A parlare è il medico Daniel Atkinson, medico che ha dichiarato: “Esistono rischi associati a neonati e bambini che indossano mascherine. Ad esempio, i bambini hanno vie aeree più piccole che dovranno lavorare di più per assorbire ossigeno attraverso una mascherina facciale. E c’è anche il rischio che il bambino cerchi di rimuovere la mascherina, che si aggrovigli e causi lesioni.”

Mascherine ai bambini e neonati: perché è meglio non farlo, secondo gli esperti. Le misure giuste e i prodotti certificati

Nel frattempo, un altro esperto ha avvertito che mettere una maschera sui bambini potrebbe spingerli a toccarsi di più il viso. Ciò potrebbe avere l’opposto dell’effetto desiderato e aumentare effettivamente il rischio di contrarre coronavirus.

Il dottor Philippa Kaye ha spiegato: “Quelli sotto i due anni si toccano continuamente il viso e le mascherine, rendendole meno efficaci e mettendo a rischio le vie respiratorie e la respirazione. Per favore, evita!”

Anziché utilizzare mascherine per il viso, i ricercatori suggeriscono che altre misure preventive potrebbero essere più efficaci per proteggere la tua famiglia. “Esistono altri modi, più efficienti e meno rischiosi, per proteggere i tuoi bambini dal coronavirus, il che è garantire che rimangano a casa il più possibile, che tu e loro siate distanti almeno due metri l’uno dall’altro e che le aiuti a praticare il normale lavaggio delle mani“.

I consigli su come indossare le mascherine per il viso variano enormemente in tutto il mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sconsiglia la misura per il grande pubblico, sostenendo che le mascherine offrono un falso senso di sicurezza e che possono essere contaminate da tosse e starnuti di altre persone o quando le indossano o le rimuovono.

Tuttavia, 100 medici di spicco hanno firmato una lettera in cui affermano che “sono sempre più allarmati dall’inazione ufficiale per la necessità per il pubblico di indossare mascherine”.

I medici stanno sostenendo la campagna Masks4All, che prevede che le mascherine fatte in casa vengano indossate dal pubblico per fermare la diffusione del virus.