Covid oggi Basilicata, 697 contagi: bollettino 12 febbraio

(Adnkronos) – Sono 697 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 febbraio 2022, secondo i numeri e i dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono staati individuati su un totale di 4.461 tamponi (molecolari e antigenici).

Le persone decedute sono un uomo di 63 anni residente a Barile e una donna di 76 anni residente a Rotondella, entrambi vaccinati. Sono state registrate 714 guarigioni. Si registra un primo segnale di riduzione della pressione sugli ospedali, da verificare nei prossimi bollettini se è tendenziale. I ricoverati per Covid-19 sono 100 (-5) di cui 7 in terapia intensiva: 49 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.100. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.899 somministrazioni.

Finora 465.181 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,1 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 429.578 hanno ricevuto la seconda (77,6 per cento) e 322.959 sono le terze dosi (58,4 per cento), per un totale di 1.217.718 somministrazioni effettuate. Le fasce di età con la maggiore copertura nell’ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,88%; seconda 96,2%; terza 87,9%), 60-69 anni (prima dose 97,98%; seconda 93,1%; terza 80,27%), over 80 (prima 96,1%; seconda 92,9%; terza 84,4%) e 16-19 anni (prima 92,5%; seconda 82,2%; terza 46,1%). In Basilicata gli over 50 non in regola con l’obbligo vaccinale sono circa 10mila di cui 7mila nella fascia 50-59 anni.