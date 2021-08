Covid oggi Gb, 28.438 contagi: bollettino 16 agosto

Sono 28.438 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati dell’ultimo bollettino. I nuovi casi, in un quadro condizionato dalla variante Delta, sono in aumento rispetto ai 26.750 segnalati 24 ore prima. Registrati altri 26 morti, che portano il totale delle vittime a 130.979 dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri, altre 31.257 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. A 126.383 cittadini è stata somministrata la seconda dose. In totale 40.703.581 persone hanno completato il ciclo di vaccinazione: si tratta del 77% della popolazione adulta.