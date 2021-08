Dal Recovery “L’l’Italia ha ricevuto oggi 24,9 miliardi”, la prima parte dei fondi del NextGenerationEU

“L’Italia è uno dei primi Paesi europei a ricevere il prefinanziamento, che aiuterà ad avviare l’attuazione delle cruciali misure di riforma e investimenti contenuti nel piano italiano di ripresa e resilienza”.

Così la Commissione Ue, rendendo noto che stamane sono stati versati all’Italia ben 24,9 miliardi di euro, corrispondenti al 13% dei 191,5 miliardi che Bruxelles si è impegnata a ‘girarci’ in virtù dell’atteso Rrf (Recovery and Resilience Facility), il ‘maxi ristoro’ destinato ad aiutare i Paesi colpiti dalla pandemia.

Nello specifico, come dicevamo, l’Italia i soldi che si appresta a ricevere, sono costituiti da 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti.

NextGenerationEU distribuirà 723,8 miliardi per sostenere agli investimenti e le riforme degli Stati membri

L’arrivo di questi fondi sono parte della ‘felice’ prima emissione di titoli, lanciati nell’ambito di NextGenerationEU. Dal canto suo, entro fine dicembre la Commissione conta di raccogliere fino a 80 mld di euro di finanziamenti a lungo termine che, in divenire, saranno poi integrati dagli EU-bills (i buoni europei a breve termine) che, per l’appunto, andranno a loro volta a finanziare i primi esborsi destinati agli Stati membri nell’ambito di NextGenerationEU. Ricordiamo che, complessivamente, a prezzi correnti ben 723,8 miliardi saranno impiegati per dare sostegno sia agli investimenti, che alle riforme negli Stati membri.

Max