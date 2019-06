Giulianova, si cerca un quindicenne disperso in mare

Un ragazzo di quindici anni di Giulianova si sarebbe disperso in mare, mentre era con un suo amico. Secondo le indiscrezioni, il ragazzo si sarebbe allontanato su un materassino, ma dopo molto tempo non ha fatto ritorno sulla riva insieme al suo compagno.

Giulianova, quindicenne disperso in mare: è malato di cuore

Nella zona sono iniziate le ricerche del ragazzo con l’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento ore 10.00

Si continua a cercare il ragazzo disperso in mare a Giulianova, in provincia di Teramo. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un ragazzo dimenarsi in balìa delle onde.

Attualmente anche un elicottero della Guardia Costiera sta scandagliando il mare per provare a trovare il ragazzo quindicenne disperso.

Aggiornamento ore 12.00

Il ragazzo disperso a Giulianova, Teramo, è di origini marocchine e sarebbe malato di cuore. Proprio per via della malattia si troverebbe in Italia, al fine di curarsi.

I sommozzatori sono ancora alla ricerca del ragazzo, mentre è stato ritrovato un costume, che secondo l’amico potrebbe essere del quindicenne. In mare sono presenti anche le motovedette della Capitaneria, Vigili del fuoco e personale dei soccorsi speciali Smts-Opsa della Croce Rossa, con sommozzatori, moto d’acqua e gommoni.

Aggiornamento ore 14.00