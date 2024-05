Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 14 maggio 2024, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Il Clandestino ha conquistato 2.821.000 spettatori pari al 16.1% di share (primo episodio a 2.971.000 e il 15.2%, secondo episodio a 2.678.000 e il 17.3%). Su Canale5 – dalle 21.36 all’1 – l’esordio della seconda edizione de Il Volo – Tutti per Uno ha incollato davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 18.9%. In sovrapposizione il programma di Canale5 ottiene 3.171.429 spettatori e il 18.12% mentre la fiction di Rai1 segna 2.822.971 spettatori e il 16.13%. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha convinto 782.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1, dopo una presentazione a 1.166.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.560.000 spettatori pari all’11.2% (Cosa vi siete persi: 507.000 – 11.5%). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ha coinvolto 608.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% (presentazione dalle 21.22 alle 21.40: 598.000 – 2.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 634.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.412.000 spettatori con uno share dell’8.6% (Più: 435.000 – 6.8%). Su Tv8 Celebrity Chef segna 260.000 spettatori con l’1.3% (episodio in replica in seconda serata a 135.000 e lo 0.9%). Sul Nove La Preda Perfetta ha raccolto 272.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 John Wick registra 511.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai4 The Menu ha appassionato 477.000 spettatori (2.5%). Su Iris La Legge del più Forte ha totalizzato 302.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Il Pianeta delle Scimmie raduna 266.000 spettatori (1.4%). Su Rai Premium Morgane Detective Geniale segna 175.000 spettatori con lo 0.9%. Su La7d This is Us segna 43.000 spettatori con lo 0.2%.