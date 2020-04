Inga Lindstrom: L’altra figlia, trama del film su Canale 5

Nuovo giorno, nuovo appuntamento su Canale 5, sempre diverso. Per il ritorno di Uomini e Donne ci sarà da attendere ancora un po’, anche se quel giorno non sembra così lontano. Nel frattempo però Mediaset ha dovuto trovare un modo per rimpiazzare la popolarissima trasmissione di Maria De Filippi, che da anni fa il boom di ascolti.

Compito non facile per la rete del Biscione, che per colmare il buco ha spesso fatto affidamento su fiction e su film televisivi, come quello che andrà in onda oggi martedì 14 aprile a partire dalle 14 e 40 circa. Verrà proposto infatti Inga Lindstrom: L’altra figlia, film che prenderà il posto anche di Come un delfino, atteso per l’ultima puntata sabato 18 aprile.

Inga Lindstrom: L’altra figlia, ci cosa parla

Inga Lindstrom: L’altra figlia, racconta la storia di Jette, una giovane ragazza che abbandona gli studi per aiutare il più possibile il padre, che si avvia verso la cecità. La ragazza decide quindi di imboccarsi le maniche e lavorare come cameriera in due locali della zona per aiutare anche economicamente l’uomo che l’ha cresciuta quasi da solo.

La vita di Jette verrà letteralmente stravolta quando riceverà una lettera dal ministero della salute che la metterà al corrente di un errore avvenuto al momento della sua nascita. Jette, infatti, è in realtà figlia di una ricca famiglia e dopo la scoperta decide quindi di voler conoscere la vera madre. Intento che verrà però ostacolato dagli altri figli della donna, allarmata dal fatto che Jette possa appropriarsi di una parte dei profitti della famiglia.