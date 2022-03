Lavoratori azienda Leonardo, manifestazione a Pomezia

Manifestazione odierna per protestare contro la chiusura dello stabilimento Leonardo, a Pomezia. I sindacati criticano fortemente la scelta di chiudere in un comunicato:

“Un’ azienda in espansione che progetta milioni di investimenti nei prossimi anni sceglie di abbandonare il territorio di Pomezia con motivazioni che appaiono discutibili e contraddittorie. Leonardo è una realtà storica a Pomezia, presente fin dagli anni Sessanta , anche in virtù della contiguità con l’aereoporto di Pratica di Mare, e intorno alla quale si è sviluppato un indotto importante che rischia di scomparire. La chiusura dello stabilimento comporterebbe una perdita per il territorio tanto più inaccettabile da parte di un’azienda a partecipazione pubblica che non può essere insensibile alle esigenze di sviluppo locale. E questo è il momento di rilanciare il distretto produttivo di Pomezia sfruttandone appieno le potenzialità, tra cui la posizione strategica alle porte di Roma, la vicinanza agli aereoporti militari – Pratica di Mare- e civili – Ciampino e Fiumicino- ed al polo logistico di Santa Palomba, utilizzando anche le opportunità offerte dal PNRR.