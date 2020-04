Malattia misteriosa legata al Coronavirus colpisce i bambini nel Regno Unito

I casi di una misteriosa malattia correlata al coronavirus che colpisce i bambini si stanno diffondendo in tutto il Regno Unito. La malattia deve ancora essere nominata, ma si pensa che abbia colpito circa una dozzina di bambini al di là della Manica.

L’allerta per i medici ha dichiarato: “Nelle ultime tre settimane, c’è stato un evidente aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure intensive in tutta Londra e anche in altre regioni del Regno Unito. C’è una crescente preoccupazione che una sindrome infiammatoria correlata al covid-19 stia emergendo nei bambini nel Regno Unito, o che ci possa essere un altro patogeno infettivo, non ancora identificato, associato a questi casi.”

Sindome di Kawasaki, che cos’è la malattia misteriosa che colpisce i bambini: sintomi, trattamento, legami con il coronavirus

La malattina non ha ancora un nome, ma viene definita “sindrome infiammatoria”. Non è chiaro se sia o meno correlata al COVID-19: me ntre alcuni dei bambini con la sindrome sono risultati positivi per COVID-19 e alcuni sembrano averlo avuto in passato, altri no.

Il professor Stephen Powis, direttore medico nazionale del NHS Inghilterra, ha dichiarato che è prematuro dire se esiste un legame tra la malattia e il coronavirus. Tuttavia, il professor Chris Whitty, Chief Medical Officer, ha affermato che un collegamento è plausibile.

Secondo l’avviso, la malattia presenta tre sintomi chiave: dolore addominale, sintomi gastrointestinali come diarrea e vomito e infiammazione cardiaca. Tuttavia, la malattia è simile alla sindrome da shock tossico e alla malattia atipica di Kawasaki.

I sintomi chiave includono una temperatura elevata, sintomi simil–influenzali, sensazione di malessere, un’eruzione cutanea diffusa simile a una scottatura solare e le labbra, la lingua e il bianco degli occhi che diventano di un rosso vivo.

L’entità del problema rimane poco chiara, sebbene i rapporti affermino che è probabile che siano stati colpiti numeri molto esigui di bambini. Parlando ieri, il segretario alla salute Matt Hancock ha spiegato che circa una dozzina di bambini sono stati finora sottoposti a terapia intensiva con i sintomi.