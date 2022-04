Mascherine obbligatorie sui mezzi, al cinema e in ospedale: la proroga fino al 15 giugno

Mascherine obbligatorie sui mezzi, al cinema e in ospedale: la proroga fino...

Fino al prossimo 15 giugno la mascherina Ffp2 resterà obbligatoria su tutti i mezzi di trasporto, sia quello locale che a lunga percorrenza. Sarà necessario quindi coprirsi bocca e naso su treni, aerei, metropolitane, tram, bus. Ma non solo. Un emendamento al decreto Riaperture approvato in commissione alla Camera proroga fino al 15 giugno l’obbligo di mascherina in diversi luoghi.

La Ffp2 sarà ancora necessaria anche per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Per andare al teatro o al cinema al chiuso, o in un palazzetto dello sport la mascherina andrà indossata. Il ministro della salute Roberto Speranza ha inoltre fatto sapere che “raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno”.

L’obbligo di mascherina prorogato fino al 15 giugno vale anche per i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative. Mentre nel testo dell’emendamento non si fa riferimento a bar e supermercati, per i quali l’ingresso sarà libero da obblighi.

Stesso discorso vale per il lavoro, sia pubblico che privato: nel testo non c’è traccia di obbligo di mascherina, ma i protocolli verranno decisi tra imprese e sindacato. Dal primo aprile non c’è più l’obbligo di mascherina all’aperto, ma per i luoghi al chiuso ha vinto il fronte della prudenza guidato dal ministro Speranza.