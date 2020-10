Michele Uomini e Donne, chi è il cavaliere del Trono Over

Chi è Michele del Trono Over di Uomini e Donne? La domanda è ricorrente, almeno per quanto riguarda le donne. A cui non è passato inosservato l’uomo protagonista della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere è entrato nel parterre solo da pochi mesi, ma ha già attirato le attenzioni di diverse dame.

In una delle ultime puntate Michele salirà in passerella per prendere parte alla sfilata del parterre maschile. Alla fine vincerà Gianluca, il tronista, ma il cavaliere allo stesso modo risulterà uno dei pià convincenti grazie alla sua sexy esibizione. Scopriamo quindi meglio chi è Michele di Uomini e Donne.

Non è stata resa nota l’età di Michele, che dovrebbe aggirarsi comunque intorno ai 40 anni. Come è ben visibile, il cavaliere è un amante della palestra. Non a caso è anche un personal trainer. Ha studiato anche come mental coach e ora sta studiando come nutrizionista. E’ campano e ha intrapreso la conoscenza di diverse dame del parterre femminile.