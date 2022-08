(Adnkronos) – Questa mattina intorno alle 8, in piazza della Repubblica a Milano, una 22enne eritrea è stata colpita con due coltellate al petto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, in condizioni non gravi. L’aggressore sarebbe un connazionale della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta sul luogo dell’aggressione.