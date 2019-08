Napoli, ritrovato il detenuto evaso da carcere Poggioreale

È durata due giorni la fuga del detenuto che è riuscito nell’impresa storica di evadere dal carcere di Poggioreale, a Napoli. Robert Lisowski, detenuto 32enne polacco, è stato rintracciato a Napoli ed arrestato. Lisowski era riuscito ad evadere dalla prigione in un’impresa da film, calandosi con una corda dal muro di recinzione.

Aggiornamento ore 6.00

Lisowski, il detenuto evaso da Poggioreale, si stava nascondendo in via Camillo Porzio, vicino Corso Garibaldi e la vecchia pretura. Non era andato molto lontano dal penitenziario, quindi.

Grandi critiche per il sistema di videosorveglianza del carcere, che si è fatto scappare la fuga rocambolesca dell’uomo. Il detenuto si è calato con lenzuola annodate, come nei film, senza che nessun agente si accorgesse di lui, in pieno giorno.

Aggiornamento ore 7.00

Ad arrestare Robert Lisowski squadra mobile e carabinieri. Il detenuto è stato sorpreso in strada, da solo. Finisce quindi anche lo stato di apprensione dovuto alla sua evasione, essendo Lisowski un assassino pericoloso, arrestato per aver ucciso un uomo ucraino a coltellate, che lo aveva intralciato nel tentativo di molestare una donna.

“Sono orgoglioso delle donne e degli uomini della questura, che hanno lavorato con impegno e professionalità straordinari. Questa cattura è inoltre frutto di una perfetta sinergia e di un efficace scambio di informazioni con i colleghi dell’Arma dei Carabinieri”. Csì il questore di Napoli, Alessandro Giuliano.

Aggiornamento ore 8.00