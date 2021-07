Olimpiadi Tokyo 2020, oro e bronzo dell’Italia nel canottaggio

Il secondo oro dell’Olimpiade italiana arriva dal canottaggio femminile, per la prima volta sul gradino più alto del podio nella competizione più importante. Merito di Federica Cesarini, 24 anni, e Valentina Rodini, 26 anni. Sono loro le protagoniste indiscusse del doppio leggero che regala all’Italia il secondo oro del suo medagliere.

Una gara tirata, come c’era da aspettarsi. Vinta solo all’ultima palata con 24 centesimi di vantaggio sulla Francia: terza invece l’Olanda Cinque barche si sono affrontate a viso aperto fino all’ultimo metro. Le azzurre rimontano tutti negli ultimi 100 metri con uno sprint selvaggio, poi oltrepassano il traguardo al grido di “siamo prime, siamo prime”.

Una vittoria che Cesarini e Rodini dedicano a Filippo Mondelli, canottiere morto lo scorso 29 aprile per un tumore, ad appena 26 anni: “Ieri non ci erano riusciti i nostri compagni del 4 di coppia, oggi invece abbiamo portato Pippo con noi sul gradino più alto del podio. Era un nostro compagno, siamo cresciuti insieme. Lui adesso non c’è più ma questa vittoria è anche sua e per la sua famiglia”.

Le soddisfazioni regalate dal canottaggio nella notte non finiscono qui, perché Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta hanno conquistato il bronzo nella gara di canottaggio del doppio pesi leggeri, alle spalle di Irlanda e Germania.