“Sono da qualche ora a Roma insieme a tantissimi colleghi di tutta Italia, per la manifestazione prevista oggi in occasione dello sciopero. E anche da Milano ci arrivano segnali di un’adesione piuttosto alta”.

Sciopero nazionale dei Taxi, l’attivista milanese: “Oggi puntiamo molto semplicemente a riprendere il dialogo e ricevere rassicurazioni dal Ministero”

Così stamane Emilio Boccalini, vice presidente di ‘Taxiblu’, il più grande radiotaxi di Milano, intercettato al corteo che ha scandito questa giornata nazionale di protesta delle auto pubbliche.

Entrando quindi nel merito della mobilitazione, il sindacalista milanese ha poi affermato: “Detto questo oggi puntiamo molto semplicemente a riprendere il dialogo e ricevere rassicurazioni dal Ministero. In particolar modo ci riferiamo all’ ultima stesura dei Decreti attuativi e dei DPCM che sono stati mandati alle varie autority e alla Comunità Europea, che noi non abbiamo visionato e che non sappiamo se saranno ulteriormente modificati”.

Sciopero nazionale dei Taxi, l’attivista milanese: “Ci piacerebbe solo avere chiarezza in merito al nostro futuro. Senza creare disagi”

Dunque, ha poi concluso Boccalini, “Ci piacerebbe solo avere chiarezza in merito al nostro futuro. Senza creare disagi e con la ferma volontà di riprendere un dialogo che c’era, almeno fino a tre settimane fa”.

Max