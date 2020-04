Oroscopo 16 aprile 2020: anteprima di domani

Siete pronti per prevedere il prossimo futuro? Quale che sia il vostro segno, possiamo determinare delle importanti indicazioni in base a quello che succede fra pianeti e stelle. Scopriamolo con l’oroscopo di domani.

Nell’articolo le previsioni di domani, 16 aprile 2020, che potete confrontare con i pronostici del giorno.

Oroscopo 16 aprile: Ariete

Farai qualcosa di drammatico oggi, qualcosa che fa sedere anche quelli che ti conoscono abbastanza bene e se ne accorgono. Non renderlo così drammatico, sebbene le persone inizino a pensare che stai perdendo la testa. Non devi essere pazzo per essere un personaggio!

Oroscopo 16 aprile: Toro

Non prenderlo sul personale se una persona cara ti fa passare dei momenti difficili oggi. Come te sono frustrati dalle recenti restrizioni e hanno bisogno di sfogarsi. Non sono davvero arrabbiati con te, sono arrabbiati con se stessi e forse anche con il mondo.

Oroscopo 16 aprile: Gemelli

I collegamenti di oggi ti avvertono che devi evitare di andare agli estremi, perché causerà più problemi di quanti ne risolva. È probabile che il tuo comportamento irrefrenabile da parte tua possa guadagnare una specie di contraccolpo entro la fine della settimana. Cerca di evitarlo.

Oroscopo 16 aprile: Cancro

Devi decidere cosa è più importante per te: le tue amicizie o la tua carriera. Puoi averli entrambi, ovviamente, ma gli eventi attuali ti stanno costringendo a inserirti di più l’uno nell’altro, almeno per il futuro immediato. Prendi la decisione.

Oroscopo 16 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 aprile: Leone

Sembra che i cambiamenti non stiano funzionando a tuo favore. Il cambiamento porta sempre opportunità sulla sua scia, quindi sii pronto a sfruttare gli sviluppi nuovi e inaspettati quando e quando si presentano.

Oroscopo 16 aprile: Vergine

Al momento con Giove ben posizionato senti che tutte le cose sono possibili. In effetti lo sono, ma non tutti in una volta e non necessariamente immediatamente. Prenditi il ​​tuo tempo e riduci la voglia di affrettare le cose.

Oroscopo 16 aprile: Bilancia

Potrebbe essere necessario rivelare qualcosa su di te che preferiresti mantenere segreto, ma i pianeti indicano che è giunto il momento di essere più aperti e onesti sui tuoi sentimenti. Naturalmente non piacerà a tutti, ma questo è il loro problema, non il tuo.

Oroscopo 16 aprile: Scorpione

Potresti essere tentato di calciare contro qualsiasi cosa ti stia trattenendo, ma con il Sole in contrasto con Giove potresti scoprire che non hai il potere di cambiare le cose come pensavi di aver fatto. Vacci piano Scorpione, alla fine funzionerà tutto.

Oroscopo 16 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 aprile: Sagittario

Non devi essere più grande e migliore di tutti gli altri. Non devi metterti alla prova contro le persone a cui non tieni nulla. Continua a fare quello che stai facendo e continua a farlo bene e accontentati di essere il migliore che puoi essere, niente di più.

Oroscopo 16 aprile: Capricorno

In questo momento sei di umore estremamente positivo e devi mantenere questa sensazione il più a lungo possibile. Il tuo atteggiamento consapevole sarà d’ispirazione per tutti e aggiungerà alla tua già lunga lista di ammiratori. Ricorda però che non puoi piacere a tutti.

Oroscopo 16 aprile: Acquario

Vuoi fare qualcosa in un modo, ma tutti gli altri vogliono farlo in un altro modo. Il fatto è che sei molto più numeroso e non hai altra scelta che andare d’accordo con il resto della mandria. Preparati a dire “Te l’ho detto” quando va storto!

Oroscopo 16 aprile: Pesci

Non tutto sta funzionando come volevi, ma nemmeno il tuo mondo sta cadendo a pezzi, quindi mantieni il senso della prospettiva e continua a fare ciò che ti viene naturale, perché questo è ciò che l’universo vuole che tu padroni.

