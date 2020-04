Oroscopo 14 aprile 2020: pronostici di oggi

Ritorniamo alla settimana ordinaria, dopo la Pasqua e la Pasquetta. Le stelle sono in posizione e non ci resta che ridefinire il quadro astrologico. Vediamo tutti insieme quali sono le indicazioni del nostro oroscopo di oggi.



Di seguito le previsioni di oggi, 14 aprile 2020, che potete confrontare fino agli ultimi pronostici.

Oroscopo 14 aprile: Ariete

Sai chi vuoi essere. Modella le tue aspirazioni. Non lasciare che siano dettati dagli amici che si presentano per caso. Cerca gli influencer da cui vuoi essere influenzato.

Oroscopo 14 aprile: Toro

Per quanto riguarda la persona interessante che capita di incrociare nel tuo cammino, questo non è un errore. Né accadrà di nuovo presto. Cogli l’opportunità di connetterti.

Oroscopo 14 aprile: Gemelli

Non ti piace essere dominato da nessuno, nemmeno da te stesso. Quindi ti ribelli a tutti i dettami, anche ai tuoi. Ci vorrà creatività per farti mettere in atto la disciplina.

Oroscopo 14 aprile: Cancro

Hai la sensazione che il tuo momento stia arrivando? Hai assolutamente ragione. Non preoccuparti, c’è ancora tempo per prepararti e sai cosa fare per prepararti.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 14 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 aprile: Leone

Dando troppa attenzione a un problema, sei incline a analizzare troppo. Chiedi un’altra prospettiva. Qualcun altro vedrà ciò che è semplice al riguardo. C’è davvero solo una cosa da risolvere qui.

Oroscopo 14 aprile: Vergine

La chiamata urgente è goderti ciò che più ti piacerebbe. Non aspettare il permesso; non ne hai affatto bisogno. Probabilmente non hai nemmeno bisogno di soldi. Tutto ciò di cui hai bisogno è un desiderio abbastanza forte.

Oroscopo 14 aprile: Bilancia

Hai pensato a qualcosa e ora è il momento di condividere. La tua sarà la prima parola, e l’ultima che tutti ricordano. Molto migliorerà perché hai deciso di parlare.

Oroscopo 14 aprile: Scorpione

Allenta la presa. Non c’è modo di avere il controllo totale e cercare di afferrare troppo saldamente la circolazione e la capacità di essere flessibili, di sentire e rispondere alle sfumature del momento.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 14 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 aprile: Sagittario

La preparazione è il contributo più significativo per il successo dei tuoi progetti. Prenditi il ​​doppio del tempo che ritieni necessario. Per quanto riguarda le risorse, mantenerle semplici in modo da avere meno cose di cui tenere traccia.

Oroscopo 14 aprile: Capricorno

Le separazioni che si verificano per motivi logistici possono essere inevitabili. Ma le separazioni che si verificano a causa di atteggiamenti contrastanti non sono necessarie e dovrebbero essere ordinate.

Oroscopo 14 aprile: Acquario

Le persone si allineeranno naturalmente nell’ordine di status. Riconoscerai la psicologia e l’umanità che operano qui e giocherai con successo al gioco.

Oroscopo 14 aprile: Pesci

Approfondirai le tue decisioni e eserciterai il libero arbitrio in ogni angolo. Non ti dispiace essere guidato, ma solo da coloro che scegli di seguire.

Aggiornamento ore 10.00