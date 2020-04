Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 27 aprile al 3 maggio 2020

Siamo pronti a farci abbracciare da questa nuova settimana, che sarà davvero importante anche a livello planetario. Ci prepariamo a vedere allentate le misure restrittive dovute al coronavirus, e la speranza è che vada tutto bene. Vediamo le previsioni di Branko da lunedì 27 aprile 2020 a domenica 3 maggio 2020.

Di seguito l’oroscopo della settimana di Branko nella nostra sintesi libera delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Qualcosa che pensavi fosse andato a sconvolgere tutti i sistemi, è ora che si fermi. Tuttavia, ciò lascia spazio a una migliore opportunità da perseguire. Cercala in questa settimana. Oroscopo della settimana Branko: ToroEvitare di essere coinvolti nelle battaglie dei colleghi di lavoro. Questa non è la tua lamentela. Prendi un posto in prima fila e guarda lo spettacolo. Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Non appena acquisti qualcosa, avrai la possibilità di girarti e venderlo con profitto, ma dovrai muoverti velocemente! Oroscopo della settimana di Branko: Cancro L’energia di Plutone rimuove l’impalcatura per mostrare la vera persona sottostante. Questa energia è più intensa di quella a cui sei abituato, ma forgia anche i legami. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Fai un controllo prima di impazzire. Anche se qualcosa è successo (il che è improbabile), scoprirai che è infinitamente gestibile. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Aggrapparsi a qualcosa di vecchio ti impedisce di perseguire qualcosa di nuovo. Non avrai altra scelta che lasciar andare. E questa è una buona cosa.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Ciò che è iniziato dolcemente è diventato aspro ma non incolpare le vicissitudini della fortuna. Stai attraversando un tempo che metterà alla prova e rafforzerà la tua determinazione.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Una persona cara si ritrova in brutte acque esattamente come avevi previsto. Ma non è questo il momento di dire che te l’ho detto. Aiutalo prima.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Potrebbero non esserci soldi in un’impresa adesso, ma resta fedele perché quella situazione tornerà a dare frutti a settembre.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Non proiettare il rifiuto dove non ce n’è. Le persone ti rispettano enormemente. Dai loro la possibilità di dirtelo e lo faranno.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Sei stato ingannato. Ma quanto era inganno e quanto derivava dal rifiuto di affrontare i fatti? La negazione potrebbe essere stata il tuo partner silenzioso.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Per fortuna una persona cara vede la luce e chiede aiuto. Sarà una sfida, ma non è troppo tardi per invertire la spirale discendente.

