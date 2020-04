Oroscopo Paolo Fox domani, 16 aprile 2020: anteprima dalle stelle

Se uno scenario sembra troppo bello per essere vero, allora è probabile che lo sia. Non prendere alla lettera i desideri della gente. Trattali come lavori in corso.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Toro

Sviluppi imprevisti gettano una chiave inglese nei piani. Dovresti continuare? Procedi. Avresti comunque preso questa strada.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Gemelli



Verifica se un’offerta fatta settimane fa è ancora valida. Puoi rianimarla se lo desideri, ma richiederà alcune campagne attive da parte tua.

Oroscopo Paolo Fox, 16 aprile: Cancro

Sei sorpreso di scoprire che c’è più con un collega di quanto si pensi. Sebbene non sia pronto a difendere questa persona, ti riserverai il giudizio.