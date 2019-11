Paolo Fox, chi è il famoso astrologo della TV: età, carriera, segno zodiacale, vita privata, oroscopo, amori

Ogni giorno migliaia di persone lo seguono, lo ammirano, lo ‘leggono’ e seguono i suoi insegnamenti e le sue indicazioni ‘astrali’ e ‘celesti’. Ha a che fare con pianeti, satelliti, case zodiacali e tutte le mattine il suo oroscopo è il più seguito che si possa immaginare. Di chi stiamo parlando?

Semplice. Di Paolo Fox, il notissimo personaggio televisivo che, da anni, domina la scena dell’oroscopo in TV e con i suoi consigli e diventato un vero e proprio guru del settore.

Oggi non c’è persona che non abbia letto almeno una volta il suo oroscopo. Canali tv, giornali, pagine web e blog parlano dei suoi oroscopi. Ma di lui? Cosa sappiamo di lui? Chi è Paolo Fox? Cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco cosa possiamo raccontare del noto astrologo televisivo.

Paolo Fox, chi è il famoso astrologo della TV: anni, professione, segno zodiacale, amori, Paolo Villaggio, oroscopo

Classe 1961, Paolo Fox è nato a Roma il 7 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Da sempre un grande amante dell’astrologia, ha subito l’influenza in tal senso della nonna e di una sua amica del liceo, che ha avuto la possibilità di conoscere quando aveva appena 16 anni.

Un incontro che gli ha cambiato la vita. Grazie a questa persona infatti, Paolo comincia a voler approfondire e studiare l’astrologia e tutto ciò che ne deriva.

Si specializza nella indagine degli influssi dei corpi celesti sugli eventi che si verificano e indaga in modo approfondito sugli oroscopi. Ma la carriera ha una svolta grazie a un nome ben preciso.

Lui infatti deve la fortuna a Paolo Villaggio che lo portò con sé nella trasmissione Villaggio Party, in onda su Odeon Tv.

Quanto alla sua vita privata, che possiamo dire? Si sa, da sempre che Paolo Fox è una persona molto riservata. Non esce molto la sera, non è una persona mondana, e schiva gossip e pettegolezzi. In realtà non sappiamo se Paolo abbia una compagna, dal momento che proprio sui social non ha mai postato alcuna foto al fianco di nessun partner.

Ma diverse cose su di lui le sappiamo. Prima di tutto che su Instagram è seguitissimo, che ama la forma fisica e che è alto 178 centimetri. Ama anche tantissimo leggere, specie la fantascienza e, appunto, quanto allo sport ama sciare e viaggiare.

In verità, si sa anche che ha un problema: ha la fobia per l’acqua. Ha anche recitato nella parte di sé stesso nella pellicola Ma tu di che segno 6. Nel 2017 Milly Carlucci l’ha scelto come Ballerino per una notte nella trasmissione di Ballando con le Stelle. Le sue apparizioni televisive, da I Fatti Vostri in poi, sono seguitissime.