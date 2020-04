Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 14 aprile. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Ritorna Pomeriggio Cinque, appuntamento con Barbara D’Urso subito dopo le feste di Pasqua. Dalle 17 su Canale 5 ancora dibattito a tema coronavirus.

Nell’ultima puntata è stato un episodio che ha fatto indignare il web e parlare molto, ovvero l‘inseguimento in diretta di un pedone che passeggiava in spiaggia, in violazione delle regole di isolamento in vigore durante questa emergenza.

L’inviata di Pomeriggio Cinque a bordo di un elicottero ha seguito la vicenda, avvenuta in spiaggia a Jesolo, mentre un agente stava cercando di fermare l’uomo.

Tanti i commenti amareggiati sui social: “C’è da preoccuparsi sia per la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese civile” e anche “Allucinante, è tutto vero: ci stanno educando alla delazione e alla gogna, finirà malissimo”.