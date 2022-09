Prezzi benzina e diesel su oggi in Italia, è prima volta da agosto

(Adnkronos) – Prezzi benzina e diesel in aumento oggi. Questa mattina, per la prima volta da fine agosto, torna a vedersi, come era prevedibile, il segno ‘+’ sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti, nonostante ieri siano tornate a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo una serie di rialzi. Ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati, sui cui si riverberano gli ultimi effetti dei ribassi registrati nella prima metà della settimana. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,644 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,644, pompe bianche 1,642), diesel a 1,747 euro/litro (-4, compagnie 1,748, pompe bianche 1,745). Benzina servito a 1,792 euro/litro (-2, compagnie 1,833, pompe bianche 1,706), diesel a 1,892 euro/litro (-3, compagnie 1,934, pompe bianche 1,808). Gpl servito a 0,791 euro/litro (-1, compagnie 0,796, pompe bianche 0,784), metano servito a 3,047 euro/kg (+1, compagnie 3,225, pompe bianche 2,903), Gnl 3,218 euro/kg (-20, compagnie 3,318 euro/kg, pompe bianche 3,146 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,749 euro/litro (servito 2,016), gasolio self service 1,847 euro/litro (servito 2,105), Gpl 0,894 euro/litro, metano 3,710 euro/kg, Gnl 3,422 euro/kg.