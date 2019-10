Roma, arriva nella Capitale il bike sharing elettrico: 2.800 bici dal centro all’Eur

Jump di Uber sbarca a Roma. Il nuovo servizio bike sharing elettrico di Uber è stato presentato questa mattina dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in via dei Fori Imperiali. “Roma scelta come prima città in Italia” ha detto Raggi.

Le bici Jump sono bici elettriche a pedalata assistita e velocità massima di 25 km/h. Il sistema di blocco e il Gps integrato consentono di trovare e noleggiare una bici nelle vicinanze. Al momento la flotta è composta da 700 biciclette per arrivare a 2.800 bici in poche settimane su un territorio di 57 km quadrati, dal centro storico ai quartieri Eur, Monteverde Nuovo, Trieste e Fleming.