Roma, bus contro albero sulla Cassia: feriti

Questa mattina alle ore 9.10 circa in via Cassia a Roma all’altezza del civico 481 un autobus Atac della linea 301, è finito per cause imprecisate contro un grosso albero. Secondo quanto riferito sono una decina le persone ferite nell’incidente. I vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti sul posto e stanno provvedendo alla estrazione delle persone coinvolte e a mettere in sicurezza il mezzo. Si registrano forti rallentamenti del traffico.

Aggiornamento ore 10.06

Al momento risultano 10 persone ferite nell’incidente avvenuto questa mattina sulla via Cassia: i feriti sono stati soccorsi dal personale Ares 118 sul posto con 12 ambulanze. Nello specifico 2 persone in codice giallo e in rosso per dinamica impatto sono state trasportate all’ospedale Gemelli. Un giallo e due in codice rosso sempre per dinamica da impatto portati al Villa San Pietro. 1 giallo ed un rosso per dinamica al San Filippo Neri. 1 rosso per dinamica impatto al Sant’Andrea e una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santo Spirito.

I pazienti a cui è stato dato codice rosso sono quelli che si trovavano nella parte anteriore del bus: non sono in pericolo di vita e, al momento, non hanno compromissione di parametri vitali.

Aggiornamento ore 10.16

E’ salito a 14 il bilancio dei feriti nell’incidente di via Cassia. Altre 4 persone ferite sono state trasportate in ospedale in codice giallo: una al Gemelli, una all’Umberto I e due al Fatebenefratelli Isola Tiberina.

Aggiornamento ore 10.20

“Atac ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone”. Lo comunica Atac. “L’azienda – prosegue la nota – sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.

Aggiornamento ore 11

Aumentano ancora i feriti nell’incidente che ha coinvolto questa mattina alle 9 un bus Atac sulla via Cassia a Roma. Le persone trasportate da Ares 118 in ospedale sono 29. Rimangono sul posto sotto trattamento altre 5/6 persone in codice verde.

Tutti i codici rossi sono per la dinamica dell’impatto (non avevano, al momento del trasporto, compromissione di parametri vitali): si tratta dei passeggeri che si trovavano nella parte anteriore dell’autobus.

I 29 feriti portati negli ospedali romani: al Gemelli 3 codici gialli e 1 rosso, al Villa San Pietro 2 codici rossi e 1 giallo, all’Umberto I 2 rossi, 2 gialli e 1 verde, all’Isola tiberina 4 gialli e 3 verdi, all’ospedale S. Spirito 1 giallo e 1 rosso al S. Filippo 1 giallo e 1 rosso, S. Andrea 2 rossi, 1 codice giallo e 1 verde, al S. Giovanni 1 codice giallo e uno verde.