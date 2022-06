Roma tra Vasco, Pride e Grand Prix: news traffico e strade chiuse

(Adnkronos) – Roma tra Vasco Rossi in (doppio) concerto, il Roma Pride 2022 ma anche il Primo Grand Prix Storico della città. Tra oggi e domani, domenica 12 giugno, la Capitale sarà protagonista con diversi eventi che metteranno a dura prova il traffico, con strade chiuse e deviazioni. Ecco le news su percorsi e stop forzati dal comune:

Oggi, sabato 11 giugno, Primo Grand Prix Storico di Roma in via dei Fori Imperiali dalle 11 alle 14. La strada sarà chiusa dalle 7 alle 21. Le linee bus di solito in transito su via dei Fori Imperiali saranno deviate anche su altri tratti del loro percorso per la contemporanea chiusura delle strade intorno al Circo Massimo.

Dalle 16 alle 21 , quindi, sfila il Roma Pride 2022. La manifestazione, ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza di diritti, partirà da piazza della Repubblica per raggiungere via dei Fori Imperiali/piazza Venezia, passando per piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci. Prime deviazioni bus dalle 13,30 con la chiusura di piazza della Repubblica.

Nel corso del pomeriggio e della sera dalle 13,30 alle 21 saranno deviate le linee C2, C3, H, 3Nav, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910

E ancora, oggi e domenica, il concerto di Vasco al Circo Massimo. Sul fronte della viabilità, già dalla notte tra mercoledì e giovedì scorsi sono stati previsti divieti di sosta su via dei Cerchi (tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa). Dalle 7 di giovedì mattina, quindi, le prime chiusure, ancora su via dei Cerchi, sempre tra via di San Gregorio e via dell’Ara Massima di Ercole.

Da venerdì, l’area con divieti di sosta e fermata è stata ampliata e comprende anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi.

Dalle 20 sempre di venerdì, chiuse via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 17 di oggi, invece, saranno chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello.

La somma delle chiusure e delle limitazioni richiederà la deviazione di 23 linee:

C3, 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, n716, nMC, nME e dei collegamenti L07 – L70.

La linea 628 e il collegamento L07 saranno deviati dalle 7 di giovedì;

Le linee 81, 118, 160, 715 L70 saranno deviate dalle 20 di venerdì e dalla notte di venerdì anche la nMC;

Dalle 7 di sabato saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 117 (che poi sarà sospesa dalle 14) e la C3 da inizio servizio;

Dalle 14 di sabato cambieranno percorso 3Nav, 30, 44, 170, 716, 781, dalla notte di sabato anche la linea n716 che cambierà percorso anche domenica notte e lunedì notte sino a cessate esigenze.

Domenica notte, oltre a nMC e n716, sarà deviata anche la linea nME.

Proprio nella giornata di domenica, il cambio di percorso per le linee 3Nav, 30, 44, 75, 83, 170, 716, 781 inizierà alle 14. Le altre linee – 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 – saranno deviate già da inizio servizio anche per la chiusura contemporanea di via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi.

Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare che sabato sono aperte sino all’1,30 di notte (orario delle ultime corse dai capolinea); domenica sino alle 23,30. Concluso il servizio delle metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Sia sabato che domenica, la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana chiuderà alle ore 21. Potranno essere utilizzate – salvo ulteriori disposizioni delle forze di polizia – le stazioni di Colosseo e Piramide.

Nel piano della viabilità, modifiche anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo che non saranno disponibili dalle 20 del 10 giugno e sino a cessate necessità del 13 giugno.