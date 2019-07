Roma, Veretout: “Qui grazie a Fonseca, mi ha voluto fortemente”

Jordan Veretout si presenta: la Roma ha il suo nuovo centrocampista. Il francese ha parlato in conferenza stampa, la prima dal suo arrivo in giallorosso: “Ho ricoperto tutti i ruoli – ha esordito Veretout – davanti alla difesa ho imparato molto e acquisito maturità, è un ruolo diverso, occorre maggiore riflessione. In ogni caso in questo nuovo ruolo devo imparare a migliorare”.

Il centrocampista ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Roma nonostante l’interesse di altre squadre, compreso quello del Milan: “Ho scelto la Roma perché è un grande club, poi mi è piaciuto il discorso di Fonseca. La Roma è un grande club, farà l’Europa League, per me rappresenta un passo avanti nella carriera. La Roma è una grande squadra e ambisce a giocare la Champions ogni anno. Oggi siamo in Europa League, è vero, ma l’obiettivo è tornare in Champions. Sta a noi lavorare per raggiungere questo obiettivo”.

Veretout: “Vogliamo far felici i tifosi”

Roma o Milan, queste le squadre che più di tutte hanno spinto per il francese: “Oggi sono qui e sono felice, era la mia volontà. Sono in una bella città e compagni bellissimi. Vogliamo fare qualcosa di bello, ha influito anche la telefonata del mister, sono felice qui. Una promessa ai tifosi? E’ una tifoseria straordinaria, c’è un ambiente bellissimo. Vogliamo fare una bella stagione e regalargli belle soddisfazioni”.

Sula chiamata di Fonseca: “Mi ha telefonato dicendomi di volermi fortemente ed ha usato parole di fiducia che mi hanno convinto e mi hanno fatto prendere la mia decisione. A chi somiglio tra De Rossi, Strootman o Nainggolan: “Hai citato tre grandi calciatori, io mi impegnerò a fare il massimo in allenamento e spero di fare un’ottima stagione”, ha concluso Veretout.