Salute e tecnologia – Torna a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, il ‘Challenges in Laparoscopy & Robotics (CILR)’

L’Auditorium della Tecnica di Roma ospiterà, nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2024, la ventesima edizione del Challenges in Laparoscopy & Robotics (CILR), il più importante incontro mondiale di chirurgia dal vivo.

Iniziata nel 2004 con il Challenges in Laparoscopy CIL, questa prestigiosa avventura ha visto un’evoluzione straordinaria grazie ai progressi della robotica e dell’intelligenza artificiale. Dopo quattro anni, l’evento è diventato Challenges in Laparoscopy & Robotics CILR, e quest’anno si presenta come Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI.

In questi venti anni, il congresso ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione di urologi, che hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche di Laparoscopia e Robotica grazie a questo tipo di eventi.

Per la prima volta, sarà possibile assistere dal vivo a interventi chirurgici, robotici e laparoscopici eseguiti dai migliori urologi del mondo, proiettati contemporaneamente su tre grandi schermi.

Oltre alla chirurgia in diretta, saranno trasmessi interventi pre-registrati di 25 minuti su vari casi operati dai migliori specialisti internazionali durante l’ultimo anno. Questo rappresenta uno strumento essenziale per la formazione dei giovani urologi, che potranno osservare come i migliori chirurghi affrontano e risolvono i problemi della chirurgia urologica complessa.

I partecipanti riceveranno delle cuffie che permetteranno loro di sintonizzarsi di volta in volta sullo schermo preferito, con moderazione dal vivo.

“Gli interventi chirurgici dal vivo saranno sempre il nostro cuore pulsante, con indicazioni ampliate e nuove sfide“- afferma Il Prof Vito Pansadoro – “Verranno mostrati oltre 45 interventi dal vivo” continua “come quello del Prof. Xu Zhang che opererà un suo paziente ad 11.000 km di distanza con l’ausilio del nuovo robot SP e della Telechirurgia. Quest’ultima è l’evoluzione fisiologica della Chirurgia Robotica!”

La ventesima edizione del CILR promette di essere la migliore di sempre, offrendo un’opportunità unica di apprendimento e confronto per tutti i professionisti del settore.

