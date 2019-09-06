In occasione degli Scioperi nazionali aerei del 6 settembre 2019 Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, comunica che è disponibile sul sito online dell’azienza stessa l’elenco dei voli garantiti in giornata.
Ecco il comunicato di ENAC disponibile, peraltro, on line, fin dallo scorso 2 Settembre 2019.
Scioperi aerei oggi 6 Settembre 2019: elenco dei voli garantiti. Ecco il comunicato ENAC con tutte le info
“Si informa che è disponibile l’elenco dei voli garantiti in occasione degli scioperi nazionali del 6 settembre 2019.”
SCIOPERI NAZIONALI DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 2019:
PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO E PERSONALE DI TERRA (TUTTI I SETTORI) DEL
GRUPPO ALITALIA SAI IN A.S. E CITYLINER IN A.S. – 4 ORE DALLE 10:01 ALLE
14:00;
PERSONALE NAVIGANTE SOCC. GRUPPO ALITALIA IN A.S. – 24 ORE DALLE
00:01 ALLE 24:00;
PERSONALE NAVIGANTE TECNICO SOCC. GRUPPO ALITALIA IN A.S. – 24 ORE
DALLE 00:00 ALLE 23:59;
PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE/VETTORI DEL SETTORE DEL
TRASPORTO AEREO – 24 ORE DALLE 00:01 ALLE 24:00;
PERSONALE NAVIGANTE (PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO) SOC. BLUE
PANORAMA AIRLINE – 24 ORE DALLE 00:00 ALLE 24:00.
VOLI DA ASSISTERE IN BASE ALLA LEGGE 146/1990 ED IN APPLICAZIONE DELLA
DELIBERA N. 14/387 DEL 13 OTTOBRE 2014 DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI,
IN AGGIUNTA AI VOLI DI STATO, MILITARI, EMERGENZA, SANITARI, UMANITARI E DI
SOCCORSO
A) TUTTI I VOLI, INCLUSI I VOLI CHARTER, SCHEDULATI IN PARTENZA NELLE FASCE
ORARIE 7.00/10.00 E 18.00/21.00;
TUTTI I VOLI CHARTER DA/PER LE ISOLE REGOLARMENTE AUTORIZZATI O
NOTIFICATI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DELLO
SCIOPERO.
B) SEGUENTI VOLI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE CON UNICA FREQUENZA
GIORNALIERA CON ESCLUSIONE DEL TRAFFICO CONTINENTALE:
ISS 105 OLBIA (LIEO) VERONA (LIPX)
ISS 106 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)
ISS 123 OLBIA (LIEO) BOLOGNA (LIPE)
ISS 124 BOLOGNA (LIPE) OLBIA (LIEO)
ISS 0657 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)
BPA 2662 BERGAMO (LIME) PANTELLERIA (LICG)
BPA 2663 PANTELLERIA (LICG) BERGAMO (LIME)
BPA 2760 FIUMICINO (LIRF) PANTELLERIA (LICG)
BPA 2761 PANTELLERIA (LICG) FIUMICINO (LIRF)
VOE 1220 VENEZIA (LIPZ) PALERMO (LICJ)
VOE 1520 PALERMO (LICJ) GENOVA (LIMJ)
VOE 1798 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)
VOE 1576 CAGLIARI (LIEE) PESCARA (LIPB)
VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)
VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)
EJU 3307 VENEZIA (LIPZ CAGLIARI (LIEE)
EJU 3308 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)
EJU 4807 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)
EJU 4808 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)
RYR 8730 MALPENSA( LIMC) COMISO (LICB)
RYR 9927 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP)
RYR 9928 PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)
RYR 1020 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)
RYR 1030 TORINO (LIMF) CATANIA ( LICC)
AZA 1914 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)
AZA 1915 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)
AZA 1937 OLBIA (LIEO) MILANO (LIMC)
AZA 1801 FIUMICINO (LIRF) TRAPANI (LICT)
AZA 1800 TRAPANI (LICT) FIUMICINO (LIRF)
DOVRA’ ESSERE COMUNQUE ASSICURATO L’ARRIVO A DESTINAZIONE DI TUTTI I
VOLI NAZIONALI IN CORSO AL MOMENTO DELL’INIZIO DELLO SCIOPERO.
C) SONO ALTRESI’ ASSICURATI:
1. LA PARTENZA DI TUTTI I VOLI SCHEDULATI IN ORARI ANTECEDENTI INIZIO
ASTENSIONE E RITARDATI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE
PARTI;
2. L’ARRIVO A DESTINAZIONE NEGLI AEROPORTI NAZIONALI DEI VOLI
INTERNAZIONALI CON ORARIO STIMATO NON OLTRE TRENTA MINUTI PRIMI
DALL’INIZIO DELLO SCIOPERO STESSO.
D) VOLI INTERCONTINENTALI: TUTTI I COLLEGAMENTI INTERCONTINENTALI IN
ARRIVO COMPRESI TRANSITI SU SCALI NAZIONALI NONCHÉ SEGUENTI VOLI
INTERCONTINENTALI IN PARTENZA:
MEDIO ORIENTE
RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)
ELY 382 MALPENSA (LIMC) BENGURION (LLBG)
QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)
MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)
KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)
SVA 212 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)
UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)
VLG 6948 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)
IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE)
OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)
ETH 735 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)
RYR 8846 BERGAMO (LIME) MARRAKECH (GMMX)
AZA 812 FIUMICINO (LIRF) TELAVIV (LLBG)
THY 1902 MALPENSA (LIMC) SABIHA GÖKÇEN (SAW)
SUB AREA SUD EST ASIATICO
THA 945 FIUMICINO (LIRF) BANGKOK (VTBS)
CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)
AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)
CPA 234 MALPENSA (LIMC) HONG KONG (VHHH)
AZA 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)
CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)
SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)
PIA 750 MALPENSA (LIMC) PARIGI (LFPG) ISLAMABAD (OPIS)
CAL 076 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)
ICV 5735 MALPENSA (LIMC) OSAKA (RJBB)
CSN 662 FIUMICINO (LIRF) CANTON (ZGGG)
SUB AREA GIAPPONE E COREA
AZA 786 MALPENSA (LIMC) TOKYO NARITA (RJAA)
KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)
AAR 562 FIUMICINO (LIRF) SEOUL (RKSI)
NORD AMERICA
AZA 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)
AAL 199 MALPENSA (LIMC) PHILADELPHIA (KPHL)
DAL 193 VENEZIA (LIPZ) ATLANTA (KATL)
UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)
ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)
ISS 943 MALPENSA (LIMC) LOS ANGELES (KLAX)
UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)
TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)
CENTRO AMERICA E SUB AREA CARAIBICA
AZA 678 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)
BPA 1540 MALPENSA (LIMC) SANTO DOMINGO (MDSD)
SUD AMERICA
TAM 8063 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)
AFRICA
TCV 631 MALPENSA (LIMC) CABO VERDE (GVAC)
VOLI DI POSIZIONAMENTO:
AZA 8006 FIUMICINO MALPENSA
AZA 8013 PALERMO MALPENSA
E’ ALTRESÌ ASSICURATO, SIA MEDIANTE I VOLI RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI CHE MEDIANTE VOLI CARGO, IL TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI,
ANIMALI VIVI, MEDICINALI, NONCHÉ GENERI QUALIFICATI DI VOLTA IN VOLTA DALLE
COMPETENTI AUTORITA’ COME GENERI DI PRIMA NECESSITÀ E COME MERCI
NECESSARIE PER IL RIFORNIMENTO DELLE POPOLAZIONI E PER LA CONTINUITÀ
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI LIMITATAMENTE
ALLE RELATIVE PRESTAZIONI INDISPENSABILI.
OLTRE AI VOLI SOPRAINDICATI, SONO AUTORIZZATI TUTTI GLI ULTERIORI
COLLEGAMENTI CHE LE SOCIETA’ SARANNO IN CONDIZIONE DI EFFETTUARE IN
RAGIONE DELLE PREVISIONI DI ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL PERSONALE
DIPENDENTE.