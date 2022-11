Tre donne sono state uccise a coltellate a Roma. Due donne cinesi sono state trovate senza vita in via Augusto Riboty. Una colombiana di 65 anni, è stata invece trovata esanime in via Durazzo. Le vittime, secondo quanto è emerso, si prostituivano. I tre omicidi si sono consumati in pieno giorno e dunque emerge un possibile scenario di una sorta di killer legato al micro-cosmo delle prostituzioni. Tre omicidi a Roma in poche ore.Tre donne che si prostituivano. Il primo duplice delitto intorno alle 11 di giovedì 17 novembre in via Augusto Riboty: due cinesi uccise a coltellate. Alle 13 la terza vittima, una colombiana di 65 anni, rinvenuta nel sangue in via Durazzo.