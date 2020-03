Uomini e Donne, oggi lunedì 16 marzo va in onda il programma di Maria De Filippi

Stop a Uomni e Donne: la celebre trasmissione di Maria De Filippi chiude momentaneamente i battenti per far fronte all’emergenza coronavirus. E’ questa la decisione presa da Mediaset e comunicata nella giornata di domenica in comunicato stampa. Stop sì, ma non da questa settimana, non da oggi.

Uomini e Donne, infatti, andrà regolarmente in onda oggi lunedì 16 marzo con il Trono Over. Il motivo? Mediaset aveva già annunciato tale provvedimento, ossia che la trasmissione sarebbe andata avanti per alcune puntate per poi fermarsi. E le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni sono state registrare nelle scorse settimane, quando l’emergenza non era ancora così restrittiva.

Quando si ferma Uomini e Donne?

Né Mediaset, né tantomeno la trasmissione stessa hanno reso noto il giorno preciso dello stop di Uomini e Donne, che in linea teorica dovrebbe andare avanti ancora per tutta questa settimana, mandando in onda le ultime puntate registrate tra trono Over e Trono Classico.

La messa in onda delle puntate dovrebbe quindi durare fino a venerdì 20 marzo. Poi da lunedì 23 marzo sono già ponti alcuni lungometraggi che Mediaset ha già scelto per sostituire Uomini e Donne. Insomma, per vedere dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori dovremo aspettare qualche settimana, intanto godiamoci gli ultimi colpi di scena.