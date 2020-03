Uomini e Donne, quando si ferma? La data dello stop della trasmissione di Maria De Filippi

Il coronavirus sta cambiando le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, e anche quello che ci sta intorno. Non fa eccezione la televisione, che sta cambiando anche i propri palinsesti per far fronte all’emergenza coronavirus. Tante le trasmissioni interrotte, tra cui Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio attraverso un comunicato stampa della Mediaset, che ha annunciato anche l’interruzione di Avanti un altro, per cui Bonolis ha espresso perplessità sulla chiusura momentanea. “Nel caso di uomini e Donne, programmo legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione”.

Quando finisce Uomini e Donne

Il comunicato parla quindi chiaro: Uomini e Donne andrà avanti ancora per qualche puntata, presumibilmente per tutta la prossima settimana, durante la quale verranno mostrate le puntate registrate antecedentemente all’inizio dell’emergenza, per poi interrompere la programmazione fino a data da destinarsi.

Quindi il programma condotto da Uomini e Donne dovrebbe andare in onda fino al prossimo 20 marzo, mentre dal 23 marzo dovrebbe interrompersi la messa in onda a favore di alcuni film già programmati. Insomma, passati i prossimi sette giorni ci sarà da attendere qualche settimana prima di rivedere Uomini e Donne su Canale 5.