Wimbledon 2022, Djokovic: “Sinner perfetto per 2 set”

(Adnkronos) – “Congratulazioni a Jannik, è un grandissimo giocatore, è stabile tra i primi dieci e ha un grandissimo futuro. Per due set è stato il migliore in campo”. Così Novak Djokovic dopo la vittoria in rimonta al quinto set su Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon 2022 dopo essere stato in svantaggio per 2 set a zero. “Alla fine del secondo set sono uscito dal campo, mi sono parlato davanti allo specchio per ritrovarmi, è la verità – aggiunge il 6 volte campione ai ‘Championships’ nell’intervista a bordo campo dopo il match-. A volte in queste circostanze quando non giochi bene e l’altro ti domina, queste cose sono necessarie”.

“Ho parlato a me stesso, ho riordinato le idee e giocato meglio che potevo. L’ho fatto, mi ha dato fiducia e l’ha tolta a Jannik. L’esperienza mi ha aiutato a gestire la pressione. Il break all’inizio del terzo set è stato il momento di svolta. Anche se ho giocato su grandi palcoscenici, passo sempre i miei momenti di dubbio. La battaglia interna è quella più difficile. E’ una grande sfida. E’ qui che mi convinco di ribaltare la partita, quando sei due set sotto nello Slam devi usare l’esperienza per uscirne. Sono felice, adoro questo campo”, aggiunge.