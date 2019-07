26 luglio, il Santo del giorno: oggi si festeggiano San Gioacchino e Sant’Anna

Il 26 luglio è il giorno dedicato alla ricorrenza dei santi Gioacchino ed Anna, i genitori della Vergine Maria. In particolare questa giornata è ricordata per Sant’Anna, una figura importantissima per il mondo cristiano.

26 luglio: chi sono i santi del giorno San Gioacchino e Sant’Anna, i genitori della Madonna, Vergine Maria

Sant’Anna e san Gioacchino vissero nel I secolo a.C. e formavano una coppia di coniugi molto anziani, sofferenti per non essere riusciti ad avere figli.

Un giorno Gioacchino ebbe un’apparizione mentre pascolava le sue pecore, con un angelo che gli predisse che sarebbe diventato padre di una bambina. Incredulo, San Gioacchino quando tornò a casa seppe dalla moglie Sant’Anna che la moglie aveva avuto la stessa visione.

Anche grazie a questo evento Sant’Anna è considerata la protettrice delle partorienti ed a lei si rivolgono tutte le donne che desiderano rimanere incinte.

Le chiese e le città dedicate a Sant’Anna sono tantissime: molte sono in Campania, in Puglia e in Calabria. Fra le città più importanti c’è Caserta, dove Sant’Anna è la santa patrona.