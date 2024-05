Vacanze Romane”, amare e lasciarsi amare: il commento della Parent Coach Danyla De Vincentiis

Come ogni settimana, puntuale tutti i venerdì sul canale 14 del digitale terrestre Lazio, la Parent Coach Danyla De Vincentiis è tornata sulle frequenze di Radio Roma News per una nuova puntata della rubrica “L’angolo del Parent Coach”.

Questa settimana l’esperta ha analizzato la pellicola cinematografica “Vacanze Romane” – “Roman Holidays”, un film del 1953 con la direzione di William Wyler e l’eleganza interpretativa di Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Un vero e proprio rovesciamento fiabesco, dal finale inaspettato “no happy ending”, con una protagonista, la principessa Anna che arrivando a Roma per un viaggio diplomatico, conosce un giornalista statunitense di cui si innamora ma con cui è costretta a dirsi addio.

”L’amore – dice la Dott.ssa De Vincentiis, non è il motore del mondo, ma è possibile è amare incondizionatamente e soprattutto essere predisposti a farsi amare. L’attimo, l’evasione, il lasciarsi andare ad un momento travolgente, alle volte, è più importante di un happy ending. I protagonisti infatti, tornano a condurre le proprie vite separati, dopo un saluto fatto di sorrisi silenziosi e nessuna promessa”.

Una commedia romantica dal tocco brillante e un’ironia leggera, che sottolinea come le gioie della vita e l’amore possono nascere dalle cose più semplici come un giro in vespa e un gelato romano.