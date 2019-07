Deborah Bellesio: si è costituito l’ex marito che l’ha uccisa

Si è costituito l’assassino di Deborah Ballesio. Il suo ex marito, capace di uccidere la donna a Sanremo a colpi d’arma da fuoco, ha terminato la sua fuga intorno alla mezzanotte. Domenico Massari ha così confessato l’omicidio effettuato in un ristorante karaoke fra Savona e Vado Ligure.

Deborah Bellesio: l’ex marito l’ha uccisa a colpi di pistola

Dopo aver sparato alla ex moglie Deborah, l’uomo era infatti fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce, per poi consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine.

Aggiornamento ore 8.00

Dopo circa 24 ore Domenico Massari si è costituito nel carcere di Sanremo, assumendosi la colpa dell’omicidio della ex moglie Deborah Ballesio. L’uomo era comparso sabato sera all’interno del locale dove lei stava lavorando come animatrice di una serata di karaoke e piano bar, sabato sera, freddando la donna con la pistola.

Dopo una fuga lunga un giorno, Massari si è consegnato senza avvocato alle forze dell’ordine. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna uccisa.

Aggiornamento ore 9.30

Massari ha ucciso Deborah con sei colpi di pistola, dei quali 3 sono risultati fatali avendola colpita al torace. Nel tragico evento, anche il ferimento di altre persone, due donne e una bambina, raggiunte di striscio dalle pallottole.

Non avendo fissa dimora, Massari non avrebbe potuto allontanarsi troppo dal luogo dell’omicidio, ma si temeva che potesse affidarsi ad una rete criminale per nascondersi, in quando non si sospettava neanche che potesse avere una pistola.

Aggiornamento ore 11.00