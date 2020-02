A.C.E., aggressione alla macchina della band: cosa è successo

Su Twitter l’hashtag #alwayswitchace è arrivato addirittura in tendenza. La domanda è quindi spontanea: chi sono gli A.C.E. e cosa è successo? Gli A.C.E. sono un gruppo Kpop in ascesa, capace di catalizzare le attenzioni di numerosi fan in giro per il mondo. Al centro della vicenda però, purtroppo, non c’è la musica.

Il gruppo è stato infatti oggetto di aggressioni da parte di ignoti che hanno danneggiato la macchina della band, tanto di esercitare pressioni psicologiche sui membri del gruppo che stanno ancora metabolizzando l’accaduto, come fa sapere BEAT Interactive, l’agenzia degli A.C.E.

“Vittime di un attacco organizzato”

Attraverso un comunicato la BETA Interactive ha fatto sapere quanto successo agli A.C.E. nella serata di ieri: “Intorno alle 22 l’auto degli artisti è stata aggredita con un attacco organizzato vicino alla sala prove. L’intenzione degli aggressori era quella di ferire e danneggiare gli artisti”.

Continua la nota: “A causa dell’attacco di ieri gli A.C.E. soffrono di ansia e di paura, un evento del genere non deve più ricapitare”. Una notte di paura per la band, che ora ha timore che episodi del genere possano ripetersi mettendo in pericolo la loro stessa incolumità.