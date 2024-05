Maccarese – Al BAUBEACH®, la spiaggia per cani liberi e felici, la mostra permanente della fotografa Candido, e la V stagione del Dog management

Baubeach®, la spiaggia per cani liberi e felici, proprietaria di questo Marchio e unica in Italia a proporre un servizio di accoglienza modulato su criteri etologicamente corretti, ospita a partire dal 25 maggio, la mostra permanente di fotografia Dimensioni di relazione, a cura di Claudia Candido. L’autrice, che da diversi anni opera nell’ambito della Fotografia Naturalistica e dell’Attivismo, sarà disponibile in spiaggia per approfondimenti nel corso di tutto il week-end. Inoltre, domani, sabato 25 maggio, alle ore 16.00 sarà presentato inoltre il Corso di formazione in Dog Management, rivolto a persone (educatori cinofili, imprenditori, manager turistici) che vogliano intraprendere un lavoro di creazione di luoghi deputati al benessere di grandi numeri di cani accompagnati o meno. Il Corso si prefigge infatti di impostare una nuova organizzazione dei Luoghi e della Accoglienza, presso le strutture turistiche, ma anche gli asili per cani, le pensioni, i parchi cinofili. L’approccio olistico, l’esperienza trentennale sviluppata al Baubeach® e l’elevato standard qualitativo del Corpo Docenti, danno a questa proposta un carattere davvero esclusivo, etico e coinvolgente. Inoltre il Corso si prefigge di sostenere, con la collaudata esperienza del Baubeach®, definita da sempre la spiaggia per cani liberi e felici, l’importanza della tutela di una cultura etologica fondata sulla conoscenza e sul rispetto dei cani, ma anche di tutti gli Altri Animali, in un contesto dove vive e vibra l’Approccio Zooantropologico Cognitivo. A parlare dell’iniziativa saranno gli stessi docenti e in tale ambito sarà possibile, per i Soci, iscriversi con formule vantaggiose (sconto del 15% per iscrizioni entro il 9 settembre). Il Corso, che partirà il prossimo 16 Novembre, darà l’opportunità ai Professionisti del settore di avere una prestigiosa Certificazione ad opera di due Enti di certificazione accreditati. Di seguito la scheda tecnica completa di tutti i dettagli, di questa esclusiva proposta: https://baubeach.net/images/docs/dog_manager_turistico_e_olistico.pdf Info e dettagli, modalità di accesso in spiaggia e calendario delle iniziative sul sito ufficiale: www.baubeach.net Baubeach si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc – guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese. INFOLINE: +39 349 2696461 – info@baubeach.it Max