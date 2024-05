Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio 2024, su Rai1 la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen ha conquistato 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share (primo tempo a 6.337.000 e il 28.3%, secondo tempo a 6.167.000 e il 30%; pre e post nel complesso: 4.158.000 – 22.4%) . Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.13 – L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 1.678.000 spettatori con uno share del 12% (Isla Bonita: 716.000 – 18.1%). Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 1.079.000 spettatori pari al 5.7% di share (primo episodio a 1.338.000 e il 6.2%, secondo episodio a 848.000 e il 5%). Su Italia1 in prima visione il film Il Principe Cerca Figlio appassiona 1.442.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.575.000 – 7%), Chi l’ha Visto? segna 1.713.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5%). Su La7 La7 Ricorda Capaci segna 714.000 spettatori con il 3.3%. All’interno Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta segna 407.000 spettatori e il 2.3%. Vi perdono ma inginocchiatevi è visto da 140.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has fallen arriva a 346.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove L’Amore Bugiardo – Gone Girl sigla 247.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Kingsman Secret Service registra 307.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Influencer – L’Isola delle Illusioni arriva a 211.000 spettatori (1%). Su Iris Cielo di Piombo Ispettore Callaghan è visto da 543.000 spettatori (2.7%). Su RaiMovie Incroci Sentimentali ha interessato 164.000 spettatori (0.8%). Su Rai Premium Il Sospetto segna 216.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Sport Uno la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen ha raccolto 835.000 spettatori con il 3.9%. In totale, secondo le elaborazioni Studio Frasi, la finale di Europa League ha raggiunto 7.989.197 pari al 36.31% (considera Rai, Sky e Dazn).