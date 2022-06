Aborto Usa, Biden: “Da Corte Suprema decisioni tremende”

(Adnkronos) – Penso che la Corte Suprema abbia preso “decisioni tremende”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, riferendosi alla sentenza contro l’aborto e a quella contro le restrizioni al porto d’armi.

“Ieri ho parlato della scioccante decisione della Corte Suprema di abolire Roe versus Wade, se ne è parlato molto a casa nostra”, ha detto il presidente. Mia moglie “Jill e io sappiamo quanto questa decisione sia dolorosa e devastante per tanti americani. E’ una decisione che verrà applicata dagli Stati. La mia amministrazione si concentrerà su come la gestiranno, e se violeranno altre leggi, come non permettere di viaggiare in altri Stati per accedere ai servizi della sanità. Intraprenderemo azioni per proteggere i diritti delle donne e la salute riproduttiva”, ha detto Biden, citato dalla Cnn.