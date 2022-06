Ascolti Tv di ieri 31 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 31 maggio 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 31 maggio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 624.000 spettatori con il 13.7%. All’interno dell’edizione straordinaria il TG1 delle 8 ha informato 904.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina dà il buongiorno a 652.000 telespettatori con il 17.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 762.000 spettatori (20%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.064.000 spettatori con il 23%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 830.000 spettatori con il 20.7%, nella prima parte, e 812.000 spettatori con il 21.6% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 205.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 98.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 98.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 85.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 761.000 spettatori e il 15.9%. Agorà convince 323.000 spettatori pari al 7.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 219.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 173.000 spettatori (4.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 129.000 spettatori con il 3.3%, nelle News, e 157.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 152.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 907.000 spettatori con il 18.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.724.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.403.000 telespettatori con il 20.7%. Su Rai2 – dalle 10.20 alle 12.02 – Relazione del Governatore della Banca d’Italia segna 192.000 spettatori e il 4.2%. Dalle 12.02, I Fatti Vostri raccoglie 751.000 spettatori (8.7%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 130.000 spettatori con il 2.6%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto 687.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Elisir segna 439.000 spettatori con il 9% (presentazione: 318.000 – 7.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 837.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 674.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 440.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 162.000 spettatori con il 3.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 630.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 242.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 428.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.658.000 spettatori pari al 15.6% della platea. Sei Sorelle ha raggiunto 1.274.000 spettatori con il 15.6%. Dopo il TG1 Economia (1.313.000 – 16.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.304.000 spettatori (17.3%), nella presentazione, e 1.538.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.517.000 spettatori con il 20.8%. Una Vita ha convinto 2.493.000 spettatori con il 21.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.092.000 spettatori con il 30.7% (finale: 2.614.000 – 30.3%). La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 2.231.000 spettatori con il 26.9%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.824.000 spettatori pari al 23.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.240.000 spettatori con il 16.8%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.34, e 1.358.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte (Saluti: 1.351.000 – 15.6%). Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto 290.000 spettatori con il 2.5%. Tu non sai chi sono io registra 148.000 spettatori con l’1.4%. Corpo di Ballo ha ottenuto 113.000 spettatori con l’1.1%. Squadra Speciale Cobra 11 segna 263.000 spettatori con il 3.1%. Castle ha interessato 289.000 spettatori con il 3.7%, nel primo episodio, e 242.000 spettatori con il 3.1%, nel secondo episodio.Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 536.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 655.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 530.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 355.000 spettatori con il 3.5%. Lethal Weapon segna 283.000 spettatori (3.3%). NCIS Los Angeles ha interessato 250.000 spettatori con il 3.3%, nel primo episodio, e 229.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.143.000 spettatori con il 17.9%. Rai Parlamento Tribuna elettorale ha coinvolto 283.000 spettatori pari al 3%. Overland 18 ha raccolto 495.000 spettatori con il 6.2% e 673.000 spettatori con l’8.9%. Geo ha registrato 712.000 spettatori con l’8.8%. Geo Magazine segna 962.000 spettatori e il 10.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 729.000 spettatori con il 6.6%. TG4 Diario di Guerra ha interessato 320.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà interessato 323.000 spettatori con il 3.5 (presentazione: 334.000 – 2.9%, Focus: 275.000 – 3.5%). Su TV8 il film Amore a Quattro Mani ha raccolto 197.000 spettatori con il 2.4%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 447.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 870.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rai2 Ti Sento segna 568.000 spettatori con l’8.5%. A seguire Generazione Z segna 215.000 spettatori e il 6.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 340.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Il Prescelto è visto da 380.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Arlington Road – L’inganno è stato scelto da 207.000 spettatori con il 4.3% di share.

