Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2024, su Rai1 Tutto per mio figlio ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Viola come il Mare 2 ha incollato davanti al video 2.375.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Prey è la scelta di 791.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Red ha incollato davanti al video 1.339.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai3 lo speciale di Mario Tozzi Fuori dal Fango segna 738.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio, che ha visto intervenire per la prima volta Elly Schlein, totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori (7.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 980.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 340.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match raduna 737.000 spettatori con il 4.3%. Sul 20 Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn arriva a 301.000 spettatori (1.7%). Su Iris Dead Man Down: Il Sapore della Vendetta raccoglie 277.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Sfida senza Regole segna 262.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium la replica di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 320.000 spettatori (2%). Su La5 Colpa delle Stelle sigla 206.000 spettatori (1.3%).