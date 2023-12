Assange cittadino onorario di Procida

Julian Assange sarà cittadino onorario di Procida. Il fondatore di WikiLeaks è rinchiuso in cella da tre anni in un carcere di massima sicurezza in Inghilterra.

Questo è quanto deciso dal Consiglio comunale che ha deciso a maggioranza il riconoscimento che va a favore del giornalista.

Il Comune di Procida ha comunicato tramite i suoi canali social che “A Napoli, Roma, Reggio Emilia, Milano, Bari – tra gli altri – che hanno già approvato in consiglio comunale questo provvedimento si aggiunge oggi anche la nostra isola, confermando la sensibilità della comunità a determinati valori e dello sguardo sempre aperto verso l’orizzonte che abbiamo nei secoli testimoniato”.