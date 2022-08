Auto in fiamme a Latina, caccia agli indizi

Auto in fiamme a Latina, caccia al movente dell’attentato per le fiamme alle due auto in via Copenaghen.

Gli investigatori della Polizia analizzano fronti investigative e telecamere di video sorveglianza che possano avere filmato i movimenti di chi ha consumato il gesto intimidatorio.

Il modus operandi degli attentatori colpisce per la ferocia del gesto, inequivocabile, per colpire la coppia di ristoratori, incendiando entrambe le vetture parcheggiate in punti diversi. Le vittime hanno dichiarato di non avere idea di chi possa avercela con loro.