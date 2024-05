Verde Roma – Santori : “Il comune si multa da solo, intanto in città continua a crescere la giungla”

“La misura è colma: il Campidoglio invia sanzioni per mancate potature a proprietari che non esistono costretti a fare ricorsi contro il Comune, che poi ha scoperto che le piante sono su un terreno di sua proprietà. Sono già due i casi a Prati Fiscali segnalati dal Comitato di quartiere, mentre la vegetazione infestante cresce e addirittura blocca il traffico perché alcuni mezzi non circolano in alcune vie. Risultato: ovunque l’erba è altissima e al contempo si moltiplicano appelli e ricorsi presentati dai cittadini contro abbattimenti, deforestazione selvaggia e scempi spacciati per riqualificazioni. Anche sul verde sale alto in cielo il fallimento del sindaco Gualtieri”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori, intervenuto sulle condizioni del verde pubblico a Roma.

Max