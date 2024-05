Commercio Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Bene l’approvazione della delibera sulla riqualificazione di Piazza dei Vespri Siciliani”

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione in Giunta capitolina della delibera per la riqualificazione di piazza dei Vespri Siciliani, un atto che sollecitavamo da tempo. Vede finalmente la luce, infatti, dopo anni di attesa, un intervento molto importante di rigenerazione urbana che nasce da una nostra iniziativa, quando avevamo la responsabilità dell’Assessorato al Commercio nel Municipio II e abbiamo approvato, nel dicembre del 2019, il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione della piazza con relativo stanziamento di fondi, per un importo complessivo di 570mila euro. Ringraziamo il Municipio II e l’Assessore Veloccia per aver dato seguito al percorso che avevamo avviato nel 2019 con il via libera a un atto che consentirà di rilanciare e valorizzare il mercato rionale con nuovi box e nuovi servizi, ma soprattutto di restituire bellezza e decoro a un’area strategica del quartiere. Ci attiveremo ora perché il provvedimento arrivi e sia approvato quanto prima anche in Assemblea capitolina”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

