Buona Pasqua da Rai Ragazzi con personaggi di Rai Yoyo e Rai Gulp anche su RaiPlay: dove, quando, a che ora

La Rai sta mettendo in campo tutte le sue forze e le idee migliori per poter intrattenere i ragazzi in questa lunga, stancante e dolorosa fase di isolamento e di quarantena per via del Coronavirus. E con l’arrivo delle festività pasquali, che passeremo tutti in casa senza grandi pranzi tra parenti e nemmeno le scampagnate di pasquetta, arrivano gli auguri di Rai Ragazzi con Rai Yoyo e Rai Gulp.

Cosa hanno in mente? Cosa bolle nella pentola degli auguri di Buona Pasqua della Rai per tutti i bambini e i ragazzi italiani? Ecco le informazioni necessarie.

Buona Pasqua da Rai Ragazzi con personaggi di Rai Yoyo e Rai Gulp: da Ricky Zoom a Topo Gigio, ecco chi, quando e dove

Arriva la Buona Pasqua di Rai Ragazzi con i personaggi più apprezzati di Rai Yoyo e Rai Gulp anche sul circuito di RaiPlay.

Da “Ricky Zoom” a Topo Gigio, da #Explorers a “Le avventure di Tom Sawyer” in prima visione, ecco tutto il carnet a disposizione. Siete pronti?

Un ricco appuntamento di Pasqua di Rai Ragazzi. Su Rai Yoyo, domenica 12 aprile, è festa sin dal mattino con gli episodi pasquali che vedono protagonisti i personaggi più amati e una prima tv assoluta: i nuovi episodi di “Ricky Zoom”, alle 9.35 e alle 18.25.

Su RaiPlay, poi, una grande sorpresa: Topo Gigio. I primi 13 episodi della nuova serie animata di Rai Ragazzi, che vedremo in autunno su Rai Yoyo, possono essere visti da tutti in anteprima su RaiPlay e sulla app dedicata ai più piccini RaiPlayYoyo.

Buona Pasqua su Rai Yoyo: le puntate speciali di Bing, Masha e Orso, Peppa Pig, PJ Masks e 44 gatti

Sempre nella giornata di Pasqua, spazio agli episodi a tema di:

“Bing”,

“Masha e Orso”,

“Peppa Pig”,

“PJ Masks”,

“Il piccolo regno di Ben & Holly”,

“44 Gatti”,

“Molang”

“Il giorno in cui Henry incontrò…”.

Non mancheranno poi anche gli speciali dei “Racconti di Peter Coniglio” tratto dai racconti di Beatrix Potter.

Sabato 11 aprile, alle 20.25 ecco “Storia di una scoperta inaspettata”, e domenica 12 aprile, alle 16.25 invece “Racconto di primavera”.

Buona Pasqua Rai Yoyo e Rai Gulp: appuntamenti di Venerdì e Sabato

Venerdì 10 aprile alle 18 (con replica sabato 11 alle 14.10) puntata speciale di #Explorers realizzata in quarantena da alcuni dei ragazzi. Sempre venerdì 10 aprile, alle 20.30 gran finale della seconda stagione di “Jams”, sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Sabato 11 aprile, alle 7.35 (e poi anche lunedì anche alle 12.55 e 18.20), arriva “Rabbids Invasion”, serie animata tratta dal famoso videogioco “Rabbids Go Home”.

Alle 10.25 continua in prima visione la serie “Le avventure di Tom Sawyer”, tratta dal romanzo per ragazzi di Mark Twain.

A Pasqua poi, anche i film per la famiglia. Sabato 11 aprile, alle 20.30 andrà in onda il live action “Wendy 2 – Amiche per sempre”.

Domenica 12 aprile, alle 14.10 e 20.30 doppio appuntamento con “Angry Birds – Il film”, pellicola ispirata all’omonimo videogioco, che vede protagonista Red, un uccello rosso con problemi di rabbia.

