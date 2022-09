Calcio, Roma, presentazione alla stampa di Camara

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del centrocampista della Roma. Mady Camara, in arrivo dal campionato greco, ha già avuto modo di farsi notare in scampoli di gara. Queste alcune delle sue parole.

“La cosa che mi ha sorpreso di più di Roma è l’ambiente familiare che si respira qui: tutti mi hanno accolto benissimo come un fratello, da parte mia devo ripagare mettendomi a disposizione”.

E ancora. “Diversi club si erano interessati e avevo anche esitato, ma quando si è fatta viva la Roma non ho avuto dubbi. Ho parlato con il mister che mi ha spiegato il progetto e ho subito deciso di venire qui. Come mia abitudine sono qui per dare tutto e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

“Ho parlato con Manolas in particolare dopo l’accordo raggiunto con la Roma, mi ha parlato benissimo della Roma, di quanto fosse grande il club e del calore che si respira e che ho potuto riscontrare. L’Olympiakos ha una tifoseria magnifica con tifosi molti caldi e quelli della Roma non sono da meno. Spero di essere accolto con lo stesso calore con cui sono stato accolto in Grecia”.