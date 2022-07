Calcio, Roma, rumors Dybala, pista possibile. Sempre più un tormentone estivo e i giallorossi, pur non avendo ancora avanzato un’offerta ufficiale all’attaccante ci starebbero pensando: Tiago Pinto starebbe studiando il piano per poter offrire alla Joya un ingaggio almeno pari a quello dei due top player presenti in rosa, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

Per Paulo Dybala ormai l’Inter sembra fuori dai giochi, il Napoli resta sullo sfondo, Il Milan, idem. Senza un rilancio, futuribile, dei nerazzurri, e in assenza di piste estere, per l’argentino la Roma potrebbe essere l’unica soluzione. E stando ai bookmakers, i giallorossi sarebbero in vantaggio sui concorrenti. Dybala – senza squadra ormai da 15 giorni – non implicherebbe necessariamente l’addio di Nicolò Zaniolo: l’attaccante ormai ex Juve non andrebbe a incidere sul bilancio come acquisto, ma come salario.