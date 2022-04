Calenda a Conte: “Non mi vuole come alleato? Siamo d’accordo”

(Adnkronos) – Giuseppe Conte non vuole Carlo Calenda come alleato e il leader di Azione replica al numero 1 del Movimento 5 Stelle. “Dice che non mi vuole come alleato? Bene, allora posso dire, ed è una delle prime volte nella storia che siamo d’accordo con un esponente del Movimento Cinque Stelle”, dice all’AdnKronos il leader di Azione, rispondendo al presidente del M5S, che in una intervista a Repubblica ha sottolineato come nessuno nel suo schieramento ha mai invitato Calenda a far parte dello schieramento ‘progressista’.

“Fossi in Conte – aggiunge l’ex ministro dello sviluppo economico – mi concentrerei di più su altre cose, ad esempio sulla figuraccia fatta per la vicenda delle armi in Ucraina”. “Gli ricorderei infine – conclude – che è stato presidente del Consiglio, di non comportarsi come un Di Battista qualunque”.